В Америке объяснили, почему Трамп повышает пошлины для Индии, а не Китая
Президент США Дональд Трамп не решился поднять торговые пошлины для Китая, как для Индии, потому что заинтересован в китайских полезных ископаемых.
Об этом старший научный сотрудник Центра геоэкономических исследований Хайди Кребо-Редикер заявила на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я скажу, что тот факт, что он выбрал Индию, а не Китай говорит сам за себя. У Китая есть козырная карта в виде редкоземельных элементов и редкоземельных магнитов, которую он продолжит разыгрывать. И они действительно оказывают давление на США в случае любого агрессивного поведения, которое они предпринимают против Китая. Поэтому Китай выделен в отдельную категорию, хотя также является крупнейшим покупателем российской нефти», – отметила эксперт.
Она признала, что пошлины Трампа привели к сближению Индии и Китая.
«С чисто стратегической точки зрения возникает вопрос, учитывал ли Трамп это при принятии решения. Возможно, он просто хочет получить преимущество в торговых переговорах с Индией. Есть мнение, что это главная причина. Но есть те, кто считает, что это необязательно подтолкнет Индию к Китаю, но может сблизить с Россией», – сказала Кребо-Редикер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: