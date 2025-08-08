В Америке объяснили, почему Трамп повышает пошлины для Индии, а не Китая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп не решился поднять торговые пошлины для Китая, как для Индии, потому что заинтересован в китайских полезных ископаемых.

Об этом старший научный сотрудник Центра геоэкономических исследований Хайди Кребо-Редикер заявила на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я скажу, что тот факт, что он выбрал Индию, а не Китай говорит сам за себя. У Китая есть козырная карта в виде редкоземельных элементов и редкоземельных магнитов, которую он продолжит разыгрывать. И они действительно оказывают давление на США в случае любого агрессивного поведения, которое они предпринимают против Китая. Поэтому Китай выделен в отдельную категорию, хотя также является крупнейшим покупателем российской нефти», – отметила эксперт.

Она признала, что пошлины Трампа привели к сближению Индии и Китая.