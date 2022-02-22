В антисоветской речи Путина Резников увидел… возрождение СССР

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Новости Украины

Благодаря украинской армии президент России Владимир Путин пошел на признание республик Донбасса.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из обращения к ВСУ министра обороны Украины Алексея Резникова, давшему оценку признанию Москвой ЛДНР.

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«Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми», – утверждает министр.

По его словам, «Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза», причем «с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной».

«Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда», – войдя в пропагандистский раж, добавил глава оборонного ведомства Украины.

Он подчеркивает, что все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ будут направлены на укрепление обороны и максимальное привлечение помощи партнеров.

«Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй», – пафосно резюмировал Резников.

При этом он не стал объяснять, почему российский президент, произнесший вчера перед признанием ЛДНР откровенно антикоммунистическую и антисоветскую речь, будет вдруг возрождать Советский Союз.