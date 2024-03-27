В апреле-мае Россия пойдет ва-банк – Луценко

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Россия готовится к тому, чтобы уже в ближайшие месяцы пойти в решительное наступление на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, для того, чтобы это наступление было наиболее успешным, будут использоваться комбинированные методы атаки. При этом, бывший генпрокурор увидел свидетельством такой подготовки озвученную ранее информацию о том, что Украина причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Мы точно знаем, что это очередной бред и должны готовиться к тому, что Путин готовится идти ва-банк. Апрель-май – это будет ва-банк наступления Путина на Украину военным путем. И это будет ва-банк подрыва Украины изнутри через политические провокации для достижения путинских террористических целей», – заявил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил о том, что к апрелю этого года российские войска усилят еще 100 тысяч подготовленных бойцов.