26.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
История, Крым, Политика, Россия, Украина
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В архивах обнаружено сенсационное высказывание Бандеры о Крыме

Украинские националисты, выступающие сегодня за возобновление контроля Киева над Крымом, зачастую и не догадываются, что их идол Степан Бандера в свое время был категорически против включения полуострова в состав УССР.

Об этом в своем блоге рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На заметку бандеровцам. В интервью немецкому радио в конце 1954 г. Степан Бандера резко негативно отзывался о присоединении Крыма к Украине, назвав это «московской попыткой привязать Украину к советскому империализму». Так что негоже современным бандеровцам бороться за возвращение Крыма Украине», – написал он, опубликовав архивное фото соответствующей выдержки из газеты тех годов.

Чуть позже Корнилов решил дополнить свой исторический экскурс.

«Смотрю, разворошил я бандеровцев своими изысканиями. Раз они еще здесь, хочу напомнить, что после войны немцы выдали Бандере фальшивый аусвайс на имя Штефан Попель (допускаю, что такую кличку ему присвоили в курировавшем его гестапо). И поясняю, что Popel на немецком означает «сопляк». По-моему, красноречиво свидетельствует об отношении хозяев к агенту, не правда ли?» – добавил эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что боевики запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа», при участии украинских националистов и депутатов, планируют показательно нарушить российскую государственную границу, незаконно перейдя на территорию Крымского полуострова.

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