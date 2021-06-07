В Арктике РФ готовит революцию в области организации мирового транспорта

07.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новые российские ледоколы, которые строятся на судоверфи «Звезда», обеспечат круглогодичное судоходство в Арктике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Он обратил внимание на важность создания новых арктических судоходных линий, отметив, что на линию уже встали два крупных танкера ледового класса, которые позволяют реализовать те проекты, которые там сейчас двигаются.

«Однако по-настоящему Северный морской путь и Северное арктическое судоходство будут освоены, лед, можно сказать, будет проломлен в прямом и переносном смысле, когда на рейс выйдут наши новые ледоколы. В частности, ледокол «Лидер», который сейчас создают на судоверфи «Звезда». Согласно проекту, он обеспечит круглогодичное судоходство в Арктике», – сказал министр.

По его словам, это «будет революция в области организации мирового транспорта».

«За такими ледоколами может идти караван судов. Они могут двигаться со скоростью до 12 узлов по льду толщиной 2 м. Соответственно, мы сократим, если не уничтожим полностью, отставание при ледовой проводке в скорости. Северный морской путь короче и быстрее по открытой воде, но по льду пока идти дорого и сложно. Мы рассчитываем, что благодаря новым ледоколам Северный морской путь наконец может дать конкурентные условия», – резюмировал Чекунков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», НАТО готовится к битве за Арктику.