В Артемовске ликвидирован очередной американский наемник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время боев за Артемовск погиб американец Купер «Харрис» Эндрюс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил журналист Джейк Ханрахан в своем микроблоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мне очень грустно это говорить, но один из членов [леворадикального] сообщества «Народный фронт» погиб в боях на Украине», – написал журналист.

Отмечается, что он «был бывшим морским пехотинцем США и пожизненным левым организатором».

При этом, как следует из поста автора, Купер стал не единственным погибшим.

«Купер был убит вместе с другими левыми боевиками на Украине. Он был частью Иностранного легиона, а затем Комитета Сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Купер был известным членом сообщества PF, встречаясь с другими людьми. Он был забавным, не слишком серьезным, но глубоко преданным тому, во что верил. Мы не знали, что он был там, и шокированы этой новостью. Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям», – пишет Ханрахан.

Более подробно о ликвидированном американце рассказал военно-аналитический паблик «Рыбарь».

«Бахмутская мясорубка стала последним пристанищем для десятков иностранных наемников на службе Украины. Список ликвидированных бойцов «Интернационального легиона» на этой неделе пополнил американец Купер Эндрюс. В родном Огайо 26-летний американец был известен как борец за права темнокожих, антифашист и анархист. По словам его друзей, Эндрюс служил в Морской пехоте США, где якобы «отважился ночевать в одной казарме» с неонацистами, чтобы вычислить и добиться их увольнения из армии. В отставку он вышел в звании сержанта. На Украину американец прибыл в марте 2022 года, вступив в «Интернациональный легион». Эндрюс воевал под Киевом, на Херсонском направлении, а последние месяцы провёл в Бахмуте», – пишет «Рыбарь».