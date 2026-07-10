В Австрии сообщили плохие новости для Украины

Игорь Шкапа.  
10.07.2026 11:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Крайне маловероятно, что Украина получит лицензию на производство американских противоракет, способных эффективно противодействовать баллистическому оружию ВС РФ.

Об этом в эфире DW (в РФ медиа-группа признана нежелательной организацией) заявил сотрудник Национальной академии обороны при вооруженных силах Австрии Густав Грессель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крайне маловероятно, что Украина получит лицензию на производство американских противоракет, способных эффективно противодействовать баллистическому...

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В эфире продемонстрировали отрывок со встречи Дональда Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским, в ходе которой президент США пообещал Киеву лицензию на производство ракет к системам «Пэтриот».

«Это то, что Украина ждала очень давно, однако до сих пор не ясно, кто будет это финансировать, какую именно версию перехватчиков «Пэтриот» Украина должна произвести, и в какие сроки это должно произойти», – сказал австриец.

По его словам, еще в 2022 году Берлин договорился с администрацией Байдена о лицензии на производство более старой версии противоракет PAC-2, но только в следующем году они начнут производиться, а в полную силу производственный процесс будет запущен лишь в 2022-м.

Аналитик заметил, что это хороший вариант для Киева в долгосрочной перспективе, но плохая новость, что противоракеты нужны уже сейчас.

Кроме того, он напомнил, что для перехвата баллистики нужны противоракеты PAC-3, в которых наиболее нуждается Украина.

«Польша и Германия обращались к США с просьбой о лицензионном производстве, но получили лишь центр технического обслуживания, а не производственное предприятие. С учетом всего вышесказанного я считаю маловероятным, что Украина получит [лицензию на производство] PAC-3», – заявил Грессель.

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English version :: Читать на английском В Австрии сообщили плохие новости для Украины

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