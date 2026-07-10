В Австрии сообщили плохие новости для Украины
Крайне маловероятно, что Украина получит лицензию на производство американских противоракет, способных эффективно противодействовать баллистическому оружию ВС РФ.
Об этом в эфире DW (в РФ медиа-группа признана нежелательной организацией) заявил сотрудник Национальной академии обороны при вооруженных силах Австрии Густав Грессель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире продемонстрировали отрывок со встречи Дональда Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским, в ходе которой президент США пообещал Киеву лицензию на производство ракет к системам «Пэтриот».
«Это то, что Украина ждала очень давно, однако до сих пор не ясно, кто будет это финансировать, какую именно версию перехватчиков «Пэтриот» Украина должна произвести, и в какие сроки это должно произойти», – сказал австриец.
По его словам, еще в 2022 году Берлин договорился с администрацией Байдена о лицензии на производство более старой версии противоракет PAC-2, но только в следующем году они начнут производиться, а в полную силу производственный процесс будет запущен лишь в 2022-м.
Аналитик заметил, что это хороший вариант для Киева в долгосрочной перспективе, но плохая новость, что противоракеты нужны уже сейчас.
Кроме того, он напомнил, что для перехвата баллистики нужны противоракеты PAC-3, в которых наиболее нуждается Украина.
«Польша и Германия обращались к США с просьбой о лицензионном производстве, но получили лишь центр технического обслуживания, а не производственное предприятие. С учетом всего вышесказанного я считаю маловероятным, что Украина получит [лицензию на производство] PAC-3», – заявил Грессель.
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