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Крайне маловероятно, что Украина получит лицензию на производство американских противоракет, способных эффективно противодействовать баллистическому оружию ВС РФ.

Об этом в эфире DW (в РФ медиа-группа признана нежелательной организацией) заявил сотрудник Национальной академии обороны при вооруженных силах Австрии Густав Грессель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире продемонстрировали отрывок со встречи Дональда Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским, в ходе которой президент США пообещал Киеву лицензию на производство ракет к системам «Пэтриот».

«Это то, что Украина ждала очень давно, однако до сих пор не ясно, кто будет это финансировать, какую именно версию перехватчиков «Пэтриот» Украина должна произвести, и в какие сроки это должно произойти», – сказал австриец.

По его словам, еще в 2022 году Берлин договорился с администрацией Байдена о лицензии на производство более старой версии противоракет PAC-2, но только в следующем году они начнут производиться, а в полную силу производственный процесс будет запущен лишь в 2022-м.

Аналитик заметил, что это хороший вариант для Киева в долгосрочной перспективе, но плохая новость, что противоракеты нужны уже сейчас.

Кроме того, он напомнил, что для перехвата баллистики нужны противоракеты PAC-3, в которых наиболее нуждается Украина.