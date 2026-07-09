«Мы были готовы – у вас не получилось». Как Трамп «разводит» бандеровцев с Patriot

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Обещание Дональда Трампа разрешить Украине производство ракет Patriot вряд ли сможет быстро воплотиться в жизнь.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил политический обозреватель Ник Робертсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Послушайте, они, вероятно, справятся быстрее большинства стран благодаря их историческому опыту, инженерным навыкам. И не только поэтому, но и давлению войны, необходимости, им нужно это сделать. От этого зависит их выживание. У них есть все стимулы для того, чтобы действовать как можно быстрее, настолько быстро, насколько руководители «Raytheon» смогут разобраться, что именно они смогут предоставить… Но между проектом и готовой оборонительной ракетой – огромная пропасть. Нужно место для завода, его нужно защитить от российских атак, оно должно быть секретным. Нужно оборудование. Чтобы его сделать, нужно изготовить станки. Нужно оборудование подходящего размера», – объясняет эксперт сложность задачи.

Американист Малек Дудаков считает, что Трамп, пообещавший Зеленскому технологии Patriot, просто «развёл» кокаиниста.

«Но Белый дом сейчас пытается умыть руки – мол, мы готовы были предоставить лицензии. А то, что у вас нет возможности в реальности производить ракеты, уже не наша проблема… На текущий момент кроме Америки их способна производить только Япония. Но там объём выпуска минимален – всего лишь 30 ракет в год. В самих Штатах проявляется острый дефицит компонентов и сырья, который уже много лет не позволяет Пентагону масштабировать производство… Сейчас на единственном предприятии в Арканзасе собираются лишь около 600 ракет для Patriot ежегодно… Сейчас дефицитные ракеты вновь пойдут на Ближний Восток для защиты американских баз, которые нечем прикрывать от ударов со стороны Ирана».

Ранее замглавы украинской военной разведки заявил, что Россия вышла на уровень производства 60-65 баллистических ракет в месяц. Нетрудно посчитать, сколько Украине понадобится боеприпасов к «Патриоту» для попыток их перехвата.