В Азербайджане, куда не пустили российские СМИ, разворачиваются украинские пропагандисты

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Азербайджан не аккредитовал российские СМИ для освещения конфликта в Нагорном Карабахе со второй стороны, однако при этом известные антироссийские пропагандисты с Украины получили от Баку возможность работы – и уже сообщают своей аудитории о зверствах армянской военщины.

Так, в своем блоге украинский корреспондент канала «1+1» Андрей Цаплиенко, ранее уличенный в работе на СБУ, рассказал об обстреле кафе в городе Барда, куда якобы угодила ракета, выпущенная с карабахской стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этого места больше не существует. За два десятка лет работы на разных войнах по всему миру со мной такое впервые. Еще неделю назад вот здесь я ломал руками теплый вкусный хлеб, только что из печи. А сегодня сюда попала ракета. Именно туда, где, набегавшись под обстрелом, мы ужинали вместе с коллегами.

Сегодня здесь погибла женщина. Еще три человека получили ранения. Азербайджанский город Барда находится очень далеко от линии фронта. Тридцать километров. Артиллерия не работает на такое расстояние. Поэтому, стреляли ракетой. Вероятно, «Смерч».

Рядом мы не видели ни одного военного объекта. И ни одного человека в военной форме. Это кафе с традиционной азербайджанской кухней облюбовали многочисленные иностранные журналисты, которые оказались на новой кавказской войне. Возможно, это и есть ответ, почему стреляли именно сюда? А, возможно, просто совпадение. Ненавижу войну», – написал Цаплиенко.

Ранее освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний узник Мехти Логунов из Харькова, обвинявшийся в работе на ГРУ России, заявил, что украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, трудоустроенный на телеканале 1+1 военным корреспондентом, является капитаном СБУ и участвует в пытках задержанных пророссийских активистов.