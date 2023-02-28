В Бахчисарае по радио передали сообщение об угрозе ракетного удара

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В Бахчисарае взломано вещание радиостанции «Море», входящей в государственный телерадиовещательный холдинг Крым. В эфире транслируется ложное объявление об «угрозе ракетного удара и необходимости проследовать в укрытие», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение», — сообщил советник главы Крыма и генеральный продюсер ТРК Олег Крючков.

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Бахчисарай считает своей вотчиной бежавшая в Киев верхушка запрещенного в РФ меджлиса.

Близкий к меджлису пропагандист Осман Пашаев ранее требовал от властей Украины отдать приказ армии «разгромить всё на территории Крыма, включая Севастополь», перед этим призвав женщин и детей спрятаться в Крымских горах.