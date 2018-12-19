В бедной Украине демократия невозможна – киевский эксперт

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

На Украине продолжает расти бедность, что провоцирует рост коррупции и уничтожение демократии, как и в любых нищих странах.

Об этом в ходе пресс-конференции «Итоги 2018 года в Украине: экономика и политика» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще один тренд, который мы отмечаем – это увеличивающаяся бедность. 60% украинцев сегодня являются бедными, даже брать во внимание теневую экономику, то мы можем сегодня смело говорить, что 30-40% украинцев – это бедные люди. Эта увеличивающаяся бедность очень отображается на политических процессах, они становятся более примитивными, грубыми и коррумпированными. В бедных странах демократия невозможна», – пояснил эксперт.

Как заявил ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, движение Украины в НАТО и ЕС – вранье государственной пропаганды, на самом деле бывшая советская республика скатывается к уровню Африки образца 1960-х годов.