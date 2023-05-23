В Белгородской области объявили о завершении КТО – террористы сложены штабелем
Вблизи пограничного перехода Грайворон Белгородской области Вооружённые силы РФ обнаружили и ликвидировали группу украинских террористов.
На опубликованных в сети фото и видео видно, по меньшей мере, шесть тел бандеровцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сообщается, что все ликвидированные террористы являются гражданами Украины, что свидетельствует о прямой причастности Киева к произошедшему.
Правоохранительные органы и спецслужбы начали расследования, возбуждены уголовные дела, все обстоятельства произошедшего выясняются.
В связи с ликвидацией угрозы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене правового режима контртеррористической операции, и выразил соболезнования пострадавшим.
«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка.
Самые искренние соболезнования всем родным и близким.
Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», – написал он в своём телеграм-канале.
Писатель Герман Садулаев отметил, что таким образом, киевское командование пытается оттянуть часть резервов ВС РФ перед грядущим наступлением.
«Потому что у нас нет достаточного стратегического резерва войск. И нет достаточных мобильных резервов. Нигде.
Задача ВСУ проста, как три копейки. Атаками на Белгородскую и Курскую области заставить нас снять резервы с Запорожского направления (больше неоткуда) и отправить долгой дорогой на север. А самим в это время ударить на юге и отрезать Крым.
Нам же нужно поддаваться на провокацию, а срочно создавать новые резервы на севере. И – да, вводить срочников. И – да, новая мобилизация. И – да, объявить войну и военное положение», – написал он.
Также в соцсетях, со ссылкой на местные источники, отметили, что это нападение выявило ряд серьёзных недостатков – между пограничниками и Министерством обороны отсутствует нормальная связь, и командование не спешит это как-то решать, также неготовность Пограничной службы РФ к подобного рода происшествиям. Ситуацию удалось исправить только благодаря взявшему управление на себя генералу Александру Лапину.
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