Вблизи пограничного перехода Грайворон Белгородской области Вооружённые силы РФ обнаружили и ликвидировали группу украинских террористов.

На опубликованных в сети фото и видео видно, по меньшей мере, шесть тел бандеровцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что все ликвидированные террористы являются гражданами Украины, что свидетельствует о прямой причастности Киева к произошедшему.

Правоохранительные органы и спецслужбы начали расследования, возбуждены уголовные дела, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с ликвидацией угрозы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене правового режима контртеррористической операции, и выразил соболезнования пострадавшим.

Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», – написал он в своём телеграм-канале.

«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка.

Писатель Герман Садулаев отметил, что таким образом, киевское командование пытается оттянуть часть резервов ВС РФ перед грядущим наступлением.

«Потому что у нас нет достаточного стратегического резерва войск. И нет достаточных мобильных резервов. Нигде.

Задача ВСУ проста, как три копейки. Атаками на Белгородскую и Курскую области заставить нас снять резервы с Запорожского направления (больше неоткуда) и отправить долгой дорогой на север. А самим в это время ударить на юге и отрезать Крым.

Нам же нужно поддаваться на провокацию, а срочно создавать новые резервы на севере. И – да, вводить срочников. И – да, новая мобилизация. И – да, объявить войну и военное положение», – написал он.