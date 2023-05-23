В Белгородской области объявили о завершении КТО – террористы сложены штабелем

Владимир Гладков .  
23.05.2023 19:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1108
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вблизи пограничного перехода Грайворон Белгородской области Вооружённые силы РФ обнаружили и ликвидировали группу украинских террористов.

На опубликованных в сети фото и видео видно, по меньшей мере, шесть тел бандеровцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вблизи пограничного перехода Грайворон Белгородской области Вооружённые силы РФ обнаружили и ликвидировали группу украинских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Сообщается, что все ликвидированные террористы являются гражданами Украины, что свидетельствует о прямой причастности Киева к произошедшему.

Правоохранительные органы и спецслужбы начали расследования, возбуждены уголовные дела, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с ликвидацией угрозы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене правового режима контртеррористической операции, и выразил соболезнования пострадавшим.

«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка.

Самые искренние соболезнования всем родным и близким.

Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», – написал он в своём телеграм-канале.

Писатель Герман Садулаев отметил, что таким образом, киевское командование пытается оттянуть часть резервов ВС РФ перед грядущим наступлением.

«Потому что у нас нет достаточного стратегического резерва войск. И нет достаточных мобильных резервов. Нигде.

Задача ВСУ проста, как три копейки. Атаками на Белгородскую и Курскую области заставить нас снять резервы с Запорожского направления (больше неоткуда) и отправить долгой дорогой на север. А самим в это время ударить на юге и отрезать Крым.

Нам же нужно поддаваться на провокацию, а срочно создавать новые резервы на севере. И – да, вводить срочников. И – да, новая мобилизация. И – да, объявить войну и военное положение», – написал он.

Также в соцсетях, со ссылкой на местные источники, отметили, что это нападение выявило ряд серьёзных недостатков – между пограничниками и Министерством обороны отсутствует нормальная связь, и командование не спешит это как-то решать, также неготовность Пограничной службы РФ к подобного рода происшествиям. Ситуацию удалось исправить только благодаря взявшему управление на себя генералу Александру Лапину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть