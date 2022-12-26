В Белграде несколько десятков эмигрантов из РФ провели русофобский митинг

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На митинг под бело-сине-белыми флагами в центре Белграда собрались несколько десятков россиян, к посольству РФ их не допустила полиция, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В минувшую субботу, 24 декабря, созданное в Белграде эмигрантами из РФ «Российское демократическое общество» провело в столице Сербии митинг. Его поводом стал десятый месяц со дня начала специальной военной операции России на Украине. В митинге приняли участие несколько десятков людей, хотя в Белграде сейчас живут не менее 100 тысяч россиян.

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Единственным участником митинга, который давал комментарии для СМИ, был Пётр Никитин. Он с весны этого года являлся постоянным персонажем репортажей прозападных сербских медиа, в первую очередь входящих в медиа-холдинг бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса.

Никитин пока является и единственным человеком, который декларирует своё членство в «Российском демократическом обществе» в Белграде.

Лозунги митинга были традиционными: «Мир Украине, свободу России», «Россия без Путина», «STOP WAR» и т.п. Участники митинга, которые собрались на площади Республики, попытались пройти к зданию посольства РФ в Сербии, но туда их не пропустила полиция. Всего акция продолжалась меньше часа.Как сообщал «ПолитНавигатор», с февраля по начало ноября текущего года в Сербию прибыли и зарегистрировали своё проживание 140 тысяч 141 россиянин. Большинство из них живёт в Белграде.