В Белграде объявили Зеленского «НАТОвским террористом»

Оливер Галич.  
23.01.2023 11:50
  (Мск) , Белград
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Дзен, Общество, Сербия, Сюжет дня, Украина


Центр Белграда заполонили плакаты с портретом Владимира Зеленского и подписью «НАТОвский террорист». Плакаты появились, в том числе, на площади Республики, где эмигрировавшие в Сербию российские либералы время от времени устраивают русофобские акции.

Плакаты изготовило и расклеило сербское Консервативное движение «Наши», которое выступает против вступления Сербии в ЕС и введения санкций против России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Центр Белграда заполонили плакаты с портретом Владимира Зеленского и подписью «НАТОвский террорист». Плакаты появились,...

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Как отмечено на сайте движения, плакаты расклеены, чтобы прояснить, что граждане Сербии думают о Владимире Зеленском и его политике.

«Владимир Зеленский вовлек свой народ в войну и страдания ради интересов альянса НАТО, который ставит основной целью своей деятельности ослабление и уничтожение Российской Федерации, а Украина – лишь один из исполнителей этой политики» – сказано в заявлении.

«Консервативное движение “Наши” не будет молчать о террористической деятельности Владимира Зеленского, который начал процесс исчезновения Украины, и передал свой народ в руки НАТО в качестве жертвы, над которой издевается Запад.

Победа Российской Федерации, а затем суд над Владимиром Зеленским за военные преступления, – единственный способ остановить дальнейшие страдания граждан Украины» – считают сербские консерваторы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 21 января российские либералы в Белграде провели очередную русофобскую акцию.

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