В Белграде открыт Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга

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В Белграде в рамках Культурно-деловой миссии России 26 октября открыт Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга. Его целью является установление контактов между сербскими и российскими бизнесменами для будущего сотрудничества, обмена опытом и идеями во всех сферах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что центр открывает возможности для дальнейшего сотрудничества между двумя странами, ведь в Сербии нет никаких препятствий для этого, даже в нынешнее непростое время.

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«И региональное сотрудничество, особенно сейчас, вносит свой особый, видимый вклад во всестороннее сотрудничество России и Сербии, будь то экономика, культура, информационные технологии. Нет ни одной сферы, где бы мы не могли работать вместе, в том числе и в регионе, во благо наших общих интересов», – подчеркнул Боцан-Харченко.

«Центр станет отправной точкой для всех деловых людей из Сербии, которые хотят связаться с партнёрами из России, а также обменяться идеями и наладить спортивное, культурное, экономическое, техническое и любое другое сотрудничество» – сказал на церемонии открытия руководитель учреждения Александр Бранкович.

В свою очередь, член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по иностранным делам Евгений Григорьев сказал, что открытие центра – не обычная формальность, ведь таким образом Санкт-Петербург «разделяет свою душу с Белградом».

«Хочу подчеркнуть, что мы не просто открываем центр, а Санкт-Петербург отдает частичку своей души и сердца Белграду, своим братьям», – сказал Григорьев. Он добавил, что такого же мнения придерживается и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Секретарь по вопросам экономики города Белграда Никола Кожович также выразил удовлетворение открытием центра.

«Искренне верю, что сотрудничество между бизнесменами из Санкт-Петербурга и Сербии будет успешным, и что вместе мы оправдаем открытие этого центра. Я надеюсь, что мы скоро снова встретимся в этом месте с конкретными результатами», – сказал Кожович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 20 октября в Белграде торжественно отметили годовщину освобождения города от нацистов, в церемонии принял участие посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.