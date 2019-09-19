В Белграде продолжается провокация «онижедетей»

19.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Подстрекаемые вождями прозападной оппозиции «студенты» уже несколько дней продолжают блокировать здание ректората Белградского университета, выдвигая требования об увольнении министра финансов Синиши Мали, которого они обвиняют в плагиате текста его докторской диссертации.

Около 70 сотрудников ректората испытывают неудобства с доступом в здание. В университете обучается более 100 000 студентов и работает более пяти тысяч преподавателей, напоминает издание Kurir.

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На свое рабочее место не может попасть даже ректор Белградского университета Иванка Попович. Она пыталась провести переговоры с майданщиками, но те до сих пор не сняли блокаду.

Среди участников акции появился «активист» Бранко Мильюш, считающийся близким к спонсору оппозиции олигарху Драгану Джиласу, экс-мэру Белграда. Мильюш приносил еду дежурящим в ректорате «студентам». Информацию об этом опубликовало издание Beta.

Министр образования Сербии Младен Шарчевич заявил, что блокада ректората является «вопиющим нарушением автономии университета», назвав действия майданщиков «террором небольшой группы людей, занятых политикой».

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич иронично отреагировал на блокаду ректората, подчеркнув, что оппозиция рассчитывала на вмешательство полиции, чтобы затем получить картинку на ТВ, как силовики избивают студентов.