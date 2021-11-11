В Белграде снова атаковали мурал Младича. На защиту вышли футбольные фанаты

Накануне вечером предположительно депутат от прозападной Социал-демократической партии Сербии Джордже Зуйович залил граффити с изображением начштаба Войска Республики Сербской и узника Гааги Ратко Младича краской в Белграде.

Восстановив изображение, фанаты белградского «Партизана» организовали вахту возле изображения легендарного генерала.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после того, как накануне две провокаторши – правозащитница Аида Чорович и художница-активистка Елена Ячимович, забросавшие мурал с Младичем яйцами, были задержаны и отпущены полицией, страсти вокруг изображения героя не закончились. Акция прозападных либералов, которые планировали выйти на улицу в поддержку «узниц режима» все равно состоялась, несмотря на то, что те были уже на свободе. И от назначенного места сбора у Дома профсоюзов те направились прямиком к углу улиц Негошевой и Алекса Ненадовича, где на стене нанесено изображение генерала, отдающего честь и надпись: «Генерал, твоей маме спасибо!». Однако подойти к граффити им не позволила полиция.

Тем не менее, либералам удалось испортить изображение. Сделал это предположительно представитель прозападной Социал-демократической партии Сербии Джордже Зуйович, вылив на граффити белую краску. Ближе к вечеру к муралу подтянулись около сотни болельщиков белградского футбольного клуба «Партизан», которые восстановили его, оттеснили западников и организовали дежурство, распевая песни в честь сербского героя.

Симптоматично, что на произошедшее в Белграде мгновенно отреагировала сербофобка, албанская лоббистка, докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон, разместив на своем сайте обращение, подписанное еще восемью евродепутатами:

«Сербские власти и высшие должностные лица не уважают международное правосудие и его приговоры, а также жертвы югославских войн. Для страны-кандидата в ЕС совершенно неприемлемо развертывание своей полиции для защиты графити осужденного военного преступника, который несет прямую ответственность за преступления и массовые убийства в Сребренице и ее окрестностях в июле 1995 года, что напрямую способствует повторной травматизации жертв. Мы призываем сербские власти прекратить отрицать геноцид в Сребренице и прославлять осужденных военных преступников», – говорится в обращении.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны поначалу участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и при том, что доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде» представлено не было, он был приговорен к пожизненному заключению.

Что характерно, Ратко Младич был всегда чужд националистической идеологии и во время переписи населения записал себя югославом.