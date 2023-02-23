В Белграде участились русофобские акции, власти не реагируют

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В центре Белграда появилось несколько билбордов с символикой Сербии и Украины, призванные продемонстрировать поддержку киевскому режиму со стороны части сербов.

Фотографии трёх различных билбордов обнародовал 22 февраля адвокат Чедомир Стойкович, обслуживающий сербскую прозападную оппозицию и живущих в Белграде беглых российских либералов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фото – флаги Сербии и Украины, сердце и сжатые руки в сине-жёлтых цветах, сопровождаемые лозунгами: «365 дней солидарности», «365 дней поддержки» и «365 дней молитвы».

Сам Стойкович не сообщил, какое количество рекламных конструкций с подобными изображениями размещены в Белграде, однако признал, что они выражают мнение лишь части сербского общества.

«К сожалению, это не образ Сербии. Это образ нас, борющихся за лучшую Сербию!», – написал он в Твиттер.

Примечательно, что даже принадлежащие прозападной оппозиции СМИ, которые всегда освещали все акции Стойковича, на этот раз о про-украинских билбордах не сообщили. Местные комментаторы считают, адвокат оплатил размещение рекламы за выделенные ему западными НПО гранты.

Стоит отметить, что рынок внешней рекламы в столице Сербии находится под жёстким контролем местных властей, а градоначальник Белграда Александр Шапич – близкий соратник президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно заявлял, что сербские власти отправляют гуманитарную помощь на Украину.

А 23 февраля был обнародован призыв ряда профессоров государственного Белградского университета с призывом лишить президента РФ Владимира Путина статуса почётного доктора этого вуза, присвоенного в марте 2011 года Сенатом университета. Пока руководство Белградского университета никак не отреагировало на это заявление.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Чедомир Стойкович вместе с представителями украинской диаспоры в Сербии и живущими в Белграде российскими либералами подавал заявления в прокуратуру в отношении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, директора Агентства безопасности и информирования Сербии (БИА, аналог ФСБ) Александра Вулина, Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш и лидера сербской праворадикальной организации «Народные патрули» Дамняна Кнежевича.