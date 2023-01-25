Прокуратура Белграда отклонила требование российских либералов осудить посла РФ в Сербии

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Прокуратура Белграда отклонила заявления группы граждан России и Украины, живущих в Сербии, и местного адвоката в отношении российских и сербских лиц, связанных, по утверждению заявителей, с деятельностью ЧВК «Вагнер».

Прокуратура отметила, что «нет оснований подозревать, что было совершены уголовные преступления, указанные в заявлениях, или какое-либо другое уголовное преступление», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На минувшей неделе заявления были поданы в отношении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, директора Агентства безопасности и информирования Сербии (БИА, аналог ФСБ) Александра Вулина, Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш и лидера сербской праворадикальной организации «Народные патрули» Дамняна Кнежевича.

Документы подписали обслуживающий сербскую прозападную оппозицию адвокат Чедомир Стойкович, а также представители общественных организаций: «Российского демократического общества» (РДО), объединения украинской диаспоры «Твори добро» и гуманитарной организации «Голубь мира».

В ответе прокуратуры Белграда относительно заявлений на посла РФ в Сербии, директора БИА и Российско-сербского гуманитарного центра сказано, что обвинения в их адрес «содержат необоснованные утверждения и предположения о том, что указанные лица призывают граждан Сербии к участию в вооруженном конфликте на Украине в качестве членов военных или военизированных формирований, воюющих на стороне Российской Федерации».

«Заявители ссылаются на факты, которые они считают «общеизвестными и, следовательно, бесспорными», и которые в юридическом смысле, по мнению прокуратуры, не носят такого характера», – сказано в ответе.

Прокуратура Белграда также подчеркнула, что некоторые утверждения в отклонённых заявлениях противоречат друг другу.

Что же касается заявления на Дамняна Кнежевича, то прокуратура отметила, что оно сводится к его причастности к созданию в Белграде мурала, содержащего символику ЧВК «Вагнер». Однако, по мнению прокуратуры Белграда, упомянутый мурал не может провоцировать или разжигать национальную, расовую и религиозную ненависть и нетерпимость или призывать к «убийству украинцев», как утверждают заявители.

«Мурал не содержит текстовых сообщений и графических символов, которые могли бы вызвать и углубить национальную рознь между представителями русского и украинского народов, проживающих на территории Сербии в условиях нынешнего конфликта между Россией и Украиной. Действия по созданию мурала не способны вызывать межэтнические конфликты и не приводили к ним», – заключили в прокуратуре Белграда.

Как сообщал «ПолитНавигатор», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания никогда не имела никаких контактов с Сербией.