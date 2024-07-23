«В Белом доме суета, потеряли деда» – бойцы СВО сочинили песню про исчезнувшего Байдена
Воюющие в зоне СВО российские бойцы опубликовали сочинённую на досуге юмористическую песню, посвящённую неразберихе, связанной с «пропажей» снявшего свою кандидатуру с выборов нынешнего президента США Джо Байдена.
Авторы высмеивают, как персонал Белого дома суетится в поисках «Бидона», которому не устаёт названивать Владимир Зеленский:
«Обещал ракеты им, ну и F-16,
Не поймёт Ермак никак – куда ты мог с…ться».
Бойцы осуждают халатное отношение администрации президента США к своему пожилому подопечному:
«Зря вы мучили его, в больницу не водили,
От «короны» вы его тоже не привили.
Вроде денег дофига, да и облигаций,
А из перечня услуг – клизма и кастрация».
Также в песне даётся разгадка:
«Успокою я вас всех – оставьте старика,
Он давно в России, проходит ВВК».
Напомним, ранее бойцы сочинили песню в поддержку Дональда Трампа.
Спасибо!
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