«В Белом доме суета, потеряли деда» – бойцы СВО сочинили песню про исчезнувшего Байдена

Максим Столяров.  
23.07.2024 12:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Воюющие в зоне СВО российские бойцы опубликовали сочинённую на досуге юмористическую песню, посвящённую неразберихе, связанной с «пропажей» снявшего свою кандидатуру с выборов нынешнего президента США Джо Байдена.

Авторы высмеивают, как персонал Белого дома суетится в поисках «Бидона», которому не устаёт названивать Владимир Зеленский:

Воюющие в зоне СВО российские бойцы опубликовали сочинённую на досуге юмористическую песню, посвящённую неразберихе,...

«Обещал ракеты им, ну и F-16,
Не поймёт Ермак никак – куда ты мог с…ться».

Бойцы осуждают халатное отношение администрации президента США к своему пожилому подопечному:

«Зря вы мучили его, в больницу не водили,
От «короны» вы его тоже не привили.
Вроде денег дофига, да и облигаций,
А из перечня услуг – клизма и кастрация».

Также в песне даётся разгадка:

«Успокою я вас всех – оставьте старика,
Он давно в России, проходит ВВК».

Напомним, ранее бойцы сочинили песню в поддержку Дональда Трампа.

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