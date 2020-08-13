13.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Беспорядки, Литва, Политика
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В Белоруссии назвали три канала влияния на местных майданщиков


Нынешние белорусские протесты против президента Александра Лукашенко инспирированы Польшей, Литвой и Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил председатель международного комитета белорусской палаты представителей Андрей Савиных.

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«Не сомневаюсь, что волнения инспирированы извне. Они организованы по стандартным схемам, опробованным на Украине и в других странах. Нам известно о трех каналах влияния — это Варшава, Литва и Киев. Причем они подпитывают эти волнения не только финансово, но и людьми, – сказал Савиных.

Напомним, что по итогам выборов было объявлено о победе Лукашенко с результатом более 80 процентов. При этом белорусская оппозиция уверяет, что победила ее кандидат – Светлана Тихановская. Сразу же после оглашения предварительных результатов в ряде белорусских городов начались беспорядки и уличные стычки с милицией.

Примечательно, что после выборов Лукашенко перестал обвинять некие силы в России в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

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