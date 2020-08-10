В Белоруссии проходит обкатка свержения Лукашенко

10.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В Белоруссии сейчас происходит испытание действующей власти на устойчивость и репетиции будущих попыток переворота.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Трухана, окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко настроено прозападно и «водит за нос» своего лидера.

«Там сейчас начинается обкатка сценариев смены Лукашенко. У него самое «светлое и радостное» начнется в процессе его президентства. То, что сейчас ему устроят, ну как вам сказать, ему устроят сейчас майданчик, но это будет учебно-тренировочный вариант. Только тут вопрос в другом заключается – этот учебно-тренировочный вариант, конечно, может перерасти в основной, если все пойдет по тому сценарию, который нужен. Но пока сейчас пробуют на прочность.

На самом деле, я не знаю, тут смотрите, какие моменты. Главный момент заключается в том, какие будут последствия для этой прозападной своры в окружении Лукашенко. Почему Путин позвонил Лукашенко? Потому что Лукашенко перестал быть актором своей собственной политики. Он уже давно живет в мире иллюзий, которые тщательно подпитываются его окружением. Вот, в чем проблема. Насколько эти иллюзии далеки от реальной жизни, почитайте в интервью Гордону. Это слушать невозможно, это слушать можно только тогда, когда тебе нужно срочное промывание желудка сделать», – заявил Трухан.

Напомним, в интервью Гордону Лукашенко, в частности, раскритиковал украинские власти за то, что те не оказали вооруженное сопротивление во время перехода Крыма в состав России.