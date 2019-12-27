В Белоруссии требуют разрешить «Россию 24»

27.12.2019, Минск, Сергей Карпов

В Белоруссии собирают подписи за то, чтобы в стране разрешили транслировать канал «Россия 24». В это трудно поверить, но в стране – партнере по Союзному государству фактически запрещена трансляция главного государственного новостного телеканала России. Этот запрет касается как эфирного вещания, так и кабельных и цифровых сетей. В 2016 году был и вовсе шокирующий прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был включен телевизор, на котором шла передача «России 24».

Дело в том, что телевещание в Белоруссии сильно зарегулировано. Только государство решает, какие телеканалы можно смотреть ее жителям, а какие – нельзя. Министерство информации ведет специальный список, который сейчас насчитывает 269 разрешенных к трансляции каналов. Причем, в этом списке, помимо белорусских и иностранных развлекательных, такие новостные каналы, как европейский Euronews и казахстанский «Хабар 24». Даже украинский UA-TV свободно рассказывает белорусам про «российскую гибридную агрессию» и «воинов АТО».

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С другими российскими телеканалами в Белоруссии тоже не все просто. Белорусы могут смотреть программы некоторых каналов, но сами каналы, которые их транслируют – белорусские. Так «Россию 1» представляет канал «РТР-Беларусь», который принадлежит ЗАО «Столичное телевидение» с 71% госкапитала. «НТВ-Беларусь» – и вовсе государственный телеканал. Белорусский ОНТ – это в значительной степени российский «Первый». ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК. Список можно продолжать, но смысл один – вместо основных федеральных каналов с новостным вещанием в Белоруссии есть только местные, как правило государственные. И они имеют свой контент, сетку вещания и редакционную политику.

Запрет на вещание тем более неуместен потому, что в самой России аналогичный белорусский канал ни с какими административными ограничениями не сталкивается и присутствует в пакетах ряда операторов. Дистрибуцией телеканала в Российской Федерации занимается компания «Сигнал Медиа», расположенная в Москве.

Петиция опубликована на белорусской платформе «Удобный город», сбор подписей продлится 7 дней и не позднее, чем через месяц после получения, министерство обязано будет на нее ответить.

Председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов, выступивший инициатором кампании, считает, что на быструю победу рассчитывать сложно, но после получения отрицательного ответа он готов обращаться в другие инстанции, в том числе ВГТРК, российское посольство, подключать к решению проблемы другие пророссийские организации. Он считает, что в Союзном государстве России и Белоруссии должно, наконец, быть сформировано единое информационное пространство и ликвидированы все административные барьеры для распространения, как телевизионных и радиопрограмм, так и печатных изданий.

Кроме того, есть и чисто правозащитный аспект. В Белоруссии живет не менее 100 тысяч граждан Российской Федерации, почти миллион этнических русских и представителей других народов России, большинство белорусов с симпатией относятся к России и почти все говорят на русском языке. Государство обязано обеспечить право этих людей на получение объективной информации из первых рук о происходящем в России и позиции российского государства по актуальным мировым проблемам. Иначе как-то совсем не по-союзнически получается.