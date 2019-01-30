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30.01.2019, Минск, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Россия, Украина
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В Белоруссии уверяют, что языковых квот на ТВ не будет

Глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова, накануне заявившая о необходимости обеспечения 30 процентов белорусского контента на телевидении, имела в виду продукцию собственного производства, а не ограничения по языку.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает белорусская редакция «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

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По ее словам, согласно закону «О СМИ», речь идет о 30 процентов созданного в Белоруссии медиаконтента – фильмов и передач, а в данном контексте лишь «можно рассчитывать и на то, что белорусский язык будет использоваться чаще».

При этом на уточнение о наличии какой-то другой квоты на белорусский язык в телеэфире она ответила: «Конечно, нет, нет».

Данное высказывание также прокомментировали в Министерстве информации Республики Беларусь, заявив об ошибке корреспондента в заводском издании «Калийщик Солигорска» – именно со ссылкой на него разошлась новость о словах Кочановой.

«Глава администрации говорила иначе. Руководитель заявила о том, что 30 процентов контента на телеканалах должно быть отечественного, белорусского производства. Журналист услышал, если вы обратили внимание, это была не цитата, а пересказ. Это последний абзац статьи. Журналист в блокнот так записал – и вот результат.
Руководство администрации сообщило о той норме, которая есть в законе о средствах массовой информации. Речь шла о 30 процентах национального белорусского контента. Журналист ошибся и таким образом выложил», – заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий.

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