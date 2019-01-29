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Белоруссия начинает украинизацию государства
В Белоруссии идет реализация задачи по обеспечению наличия в эфире телеканалов страны 30% белорусскоязычного контента.
Об этом заявила глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова в ходе встречи с коллективом предприятия ОАО «Беларуськалий», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Н.К.Навицкая, начальник отдела информационно-идеологической работы задала вопрос популяризации белорусского языка на отечественном телевидении. Наталья Ивановна согласилась с предложением и напомнила о том, что поставлена задача о наличии не менее 30 процентов контента отечественных телеканалов на белорусском языке», – сообщается в корпоративном издании «Калийщик Солигорска».
Эту инициативу в своем Telegram-канале прокомментировал бывший ополченец Донбасса, волонтер Александр Жучковский.
«Администрация президента Белоруссии поставила задачу обеспечить 30% телевещания на белорусском языке. Что это значит даже нет смысла пояснять. Дебилы в соседнем государстве давно и успешно занимаются тем же», – резюмировал Жучковский.
“Начало украинизации соседнего государства можно считать открытым. Ничем хорошим это не закончится, как всегда. Миллиарды рублей в трубу”, – в свою очередь отмечается в Telegram-канале “Русское будущее”.
Напомним, ранее белорусский эксперт Артём Агафонов заявил, что в Белоруссии есть свои «отморозки», предлагающие ветеранам украинских нацбатов возглавить белорусскую армию и активно борющиеся с русским языком.
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