//exit;
29.01.2019, Солигорск, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Украина
Просмотров:

Белоруссия начинает украинизацию государства

В Белоруссии идет реализация задачи по обеспечению наличия в эфире телеканалов страны 30% белорусскоязычного контента.

Об этом заявила глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова в ходе встречи с коллективом предприятия ОАО «Беларуськалий», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Н.К.Навицкая, начальник отдела информационно-идеологической работы задала вопрос популяризации белорусского языка на отечественном телевидении. Наталья Ивановна согласилась с предложением и напомнила о том, что поставлена задача о наличии не менее 30 процентов контента отечественных телеканалов на белорусском языке», – сообщается в корпоративном издании «Калийщик Солигорска».

Эту инициативу в своем Telegram-канале прокомментировал бывший ополченец Донбасса, волонтер Александр Жучковский.

«Администрация президента Белоруссии поставила задачу обеспечить 30% телевещания на белорусском языке. Что это значит даже нет смысла пояснять. Дебилы в соседнем государстве давно и успешно занимаются тем же», – резюмировал Жучковский.

“Начало украинизации соседнего государства можно считать открытым. Ничем хорошим это не закончится, как всегда. Миллиарды рублей в трубу”, – в свою очередь отмечается в Telegram-канале “Русское будущее”.

Напомним, ранее белорусский эксперт Артём Агафонов заявил, что в Белоруссии есть свои «отморозки», предлагающие ветеранам украинских нацбатов возглавить белорусскую армию и активно борющиеся с русским языком.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть