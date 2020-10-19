19.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, ОДКБ, Политика, Россия
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В Белоруссии войска ОДКБ отработали освобождение захваченного сепаратистами города


На полигоне Лосвидо в Белоруссии завершились учения «Нерушимое братство – 2020».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что в этом году впервые на учениях была развернута миротворческая миссия из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединенного штаба, а из России прибыли более 140 солдат и офицеров, 40 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24 «Крокодил».

Всего в маневрах приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники, в том числе беспилотники и авиация.


В операции были задействованы контингенты государств — членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

Один из ключевых этапов учений — штурм захваченного сепаратистами города.

В ходе операции военные ликвидировали возгорания, возникшие во время боевых действий, а также последствия произошедшей химической аварии.

Также в ходе учений отрабатывались навыки оказания физической и психологической помощи мирным жителям, попавшим в район боевых действий.

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