В Белоруссии жалеют, что не выгнали украинского посла раньше

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В Белоруссии позитивно восприняли новость об отзыве посла Украины Игоря Кизима из Минска после встречи и.о. главы ДНР Дениса Пушилина с президентом Александром Лукашенко.

Местные эксперты считают, что Минск должен сам должен был пойти на такой шаг из-за провокационной роли, которую играл представитель Украины.

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«Скучать не будем!», – написал в своем тг-канале тележурналист Григорий Азаренок.

Политолог Александр Шпаковский расстроен тем, что белорусский МИД не успел выслать Кизима раньше.

«А ведь могли и сами выслать. В последнее время нахождение посла Украины Кизима в Минске утратило какой-либо практический смысл. Поведение этого дипломата, его высказывания, носили провокационный характер. Каких-либо культурных, экономических, политических контактов с Украиной у нас нет. Транспортного сообщения нет, приграничная территория с украинской стороны заминирована», – написал Шпаковский.

Он напоминает, что на Украине под прикрытием военной разведки созданы бандформирования, которые участвуют в боевых действиях и заявляют о целях вооруженного свержения власти в Белоруссии, украинские спецслужбы направляют в соседнюю страну своих агентов для совершения диверсий и терактов.

«Что касается визита Пушилина, то украинской стороне следует знать, что Минск рассматривает ДНР как один из регионов Российской Федерации. Соответственно наша политика в отношении данного субъекта РФ будет выстраиваться в рамках общей стратегии по развитию связей с регионами России. В перспективе там и отделение посольства Республики Беларусь может появиться», – предупредил Шпаковский.

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что необходимые коммуникации с Киевом Минск сможет сохранить и без посла.

«На самом деле мы должны были выкинуть этого посла с нашей страны, потому что ничего кроме вреда этот человек не делал и не делает. Коммуникация с режимом Зеленского, в случае наших национальных интересов, у нас и так всегда будет. Это им нужно в первую очередь. Этот посол предал свои идеалы и поклоняется Бандере. – фашисту и убийце детей. Ноги его не должны быть в нашей стране», – написал Гайдукевич.

Общественность Белоруссии давно требовала объявить Кизима персоной нон грата и выслать из страны. В январе белорусский КГБ выяснил, что украинское посольство в Минске помогало переправлять на Донбасс завербованных в Грузии боевиков. Но уже после этого скандала украинский посол заявлял в прессе, что Белоруссии не надо удивляться, если к ней прилетят украинские ракеты.

В 2020 году Кизим устроил скандал, когда белорусские пограничники попросили его при проверке открыть багажник, и пригрозил дипломатической войной. После этого власти Белоруссии перестали с ним общаться.

В марте 2022 года подполковник украинской погранслужбы Горобец закатил безобразную сцену послу Белоруссии на Украине Игорю Соколу, выезжавшему вместе с 11 другими сотрудниками посольства через молдавскую границу.