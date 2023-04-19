Киев идет на обострение с Белоруссией после визита Пушилина в Минск

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Украина отзывает своего посла из Минска. Причиной стала вчерашняя встреча и.о. главы ДНР Дениса Пушилина с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении МИД Украины.

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«Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», – говорится в заявлении МИД Украины.

В итоге принято решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима в Киев для консультаций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Пушилин прилетел в Минск.

«На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» – сказал Лукашенко во время встречи.