Киев идет на обострение с Белоруссией после визита Пушилина в Минск

Игорь Шкапа.  
19.04.2023 09:59
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина отзывает своего посла из Минска. Причиной стала вчерашняя встреча и.о. главы ДНР Дениса Пушилина с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении МИД Украины.

Украина отзывает своего посла из Минска. Причиной стала вчерашняя встреча и.о. главы ДНР Дениса...

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 «Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», – говорится в заявлении МИД Украины.

В итоге принято решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима в Киев для консультаций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Пушилин прилетел в Минск.

«На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» – сказал Лукашенко во время встречи.

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