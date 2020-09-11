11.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«В Белоруссию отправлены солдаты информационной войны» – Ребекка Хармс


Российская Федерация якобы уже вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявила известная своей антироссийской позицией и неистовой поддержкой украинских майданщиков экс-депутат Европарламента он немецких зеленых Ребекка Хармс, отвечая на вопрос, насколько реалистично, что президент РФ Владимир Путин вмешается во внутренние дела Беларуси.

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«Я думаю, вмешательство уже имеет место. Хотя я и не уверена, поддерживают ли белорусский ОМОН российские спецназовцы, но наблюдая за ситуацией, я часто вспоминаю «титушек» на киевских улицах в 2013-2014 годах. Что точно заметно, так это вмешательство в СМИ и то, что я называю информационной войной. Думаю, российские так называемые «журналисты» уже работают на местах. Также я наблюдаю за тем, как эти солдаты информационной войны и «тролли» проявляют активность в отношении белорусских событий не только в самой Беларуси, но и по всему миру», – считает Хармс.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинская дипломатия уверяла, что белорусские протесты подавляет российский спецназ.

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