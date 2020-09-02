02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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«Белорусские протесты подавляет российский спецназ» – Бессмертный


Заявления Кремля относительно помощи Минску в наведении порядка в стране – это лишь прикрытие того, что в Белоруссии уже якобы находятся более 15 тысяч российских силовиков, оказывающих помощь в противостоянии протестующим.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день на территории Беларуси на трёх военных базах находятся более 15 тысяч российского войска. И ещё будут заходить, это очевидно. Нужно смотреть на декларации, которые делаются Путиным, на манёвры Лукашенко относительно отвода войск к западным границам, понятно, что эти казармы уже заполнены и будут заполняться российскими войсками.

Для меня не секрет, что в противодействии протестующим используется российский спецназ. Это лишь сейчас отрабатывается формула прикрытия этими месседжами с Кремля о том, что Лукашенко попросил, что мы зарезервировали и так далее. И потом в один момент эти люди появятся, но уже с шевронами – не так, как сейчас они берут участие без шевронов, без маркировок на улицах городов Белоруссии. Они появятся с ними, и для этого найдут правовое обоснование», – заверил Бессмертный.

«Обратите внимание, на белорусском ОМОНе  всегда надпись «АМАП», а сейчас в большинстве случаев мы видим «ОМОН». То есть о чём это свидетельствует? Вот и ответ на вопрос, кто там работает», – добавил экс-дипломат.


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