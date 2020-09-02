02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Доходы политиков, Политика, Украина
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В Раде новый рекорд: Депутатша обзавелась сумочкой стоимостью в десятки тысяч долларов


Депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир пришла на заседание парламента с сумочкой, которая стоит баснословных денег.

Об этом в своем блоге рассказала парламентский корреспондент Анна Стешенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние в руке» Билозир продемонстрировала миру 1 сентября, на открытии новой сессии Верховной рады 9 созыва.

«В руках Hermès Kelly, стоимость которой стартует от $10.000. Но чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако если очень хочется, то можно заказать ношеную за 10.572 евро. К слову, как сообщал Forbes, в прошлом году именно сумки Hermès были названы в перечне очень выгодных вложений.

Цены на эти pre-owned сумки растут с каждым годом. Только за последние десять лет на 108%. Самая дорогая сумка, проданная в прошлом году на аукционе — ношеная Kelly от Hermès в расцветке Himalaya Niloticus Retourne ушла с молотка за 1,875 млн. гонконгских долларов ($241 000)», – написала Стешко.


Она подчеркнула, что на сегодняшний день эта самая дорогая сумка депутата в этом созыве.

«К слову, в декларацию за последние несколько лет это «состояние на руке» она так и не внесла. Зарплата нардепа в среднем — 40.000 грн. И, да, не завидуйте, просто живите с этим!» – добавила журналистка.

Отметим, Лариса Билозир была избрана депутатом Верховной рады 9 созыва по избирательному округу №15 (Винницкая область) как беспартийная самовыдвиженка, однако состоит в депутатской группе «Доверие», которая по большинству вопросов поддерживает голосования «Слуги народа». Также состоит в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До работы в Раде, в 2015 году была депутатом Винницкого областного совета 7 созыва от БПП по округу №48

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