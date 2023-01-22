В Берлине прошёл «тракторный марш» недовольных фермеров

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Тысячи фермеров со всей Германии, часть из них на тракторах, прибыли в Берлин, чтобы выразить свое недовольство аграрной политикой правительства ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хорошая еда для всех – вместо прибыли для немногих», – таким был один из главных лозунгов манифестации.

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В субботу, 21 января, у Бранденбургских ворот появилась колонна из 55 тракторов. Согласно информации организаторов, всего в акции приняли участие до 10 тысяч человек, по данным полиции их было 7 тысяч.

Фермеры решили выразить протест в рамках «Зеленой недели», ежегодной международной сельскохозяйственной ярмарки, которая проходит в Берлине в январе. В этом году она проводится в 87-й раз.

Фермеры выступают за справедливые цены для производителей, снижение налогов, социальные льготы и увеличение количества пахотных земель. Фермеры вручили министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру петицию с требованием большей поддержки от него и правящей коалиции, чем они получили в прошлом году.

Стоит отметить, что правящая коалиция Германии, состоящая из социал-демократов, «зелёных» и либералов, имеет внутренние противоречия практически по всем вопросам – от обороны до сельского хозяйства. Таким образом, любое общественное давление на неё вызывает очередную попытку поиска компромиссов, – к примеру, по вопросу поставок Киеву танков Leopard 2.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в трёх регионах Польши 17-18 января прошли протесты фермеров против массового импорта зерна с Украины.