В Берлине несколько дней кипят страсти вокруг танка у посольства России

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Пропагандистская акция с установкой подбитого российского танка у посольства РФ в Берлине спровоцировала гражданское противостояние, которое продолжалось здесь все минувшие выходные.

Задуманный как символ поражения России и победы Киева, танк превратился в стихийный мемориал всем жертвам конфликта на Украине. Тысячи простых немцев возложили к танку цветы и свечи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акцию в Берлине инициировали немецкие проукраинские активисты Виланд Гибель и Энно Ленце, организаторы музея Berlin Story Bunker. Они пытались провести её с октября минувшего года, но власти района Митте в Берлине, где расположено посольство РФ, были против, причём в связи с безопасностью дорожного движения.

В конце концов, административный суд Берлина разрешил провести акцию, но танк выставлен на том же трейлере, на котором его привезли с Украины через Польшу. Российский танк Т-72, который подорвался на мине под Киевом 31 марта 2022 года, установили перед посольством РФ около 4 утра 24 февраля, он должен оставаться там как экспонат до понедельника.

В пятницу, 24 февраля, танк стал местом паломничества проукраинских активистов и живущих в Берлине украинцев, которые установили на нём сине-жёлтый флаг. Однако 25 февраля к танку пришли многие участники «Шествия за мир», которое в этот день собрало в Берлине несколько десятков тысяч людей.

«Многие были шокированы символикой, так как дуло танка было направлено на российское посольство. Дабы смягчить ситуацию, кто-то решил на дуло повесить белого голубя мира, но его украинские активисты быстро убрали» – рассказала в эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен.

Среди выразивших протест против провокации оказался и правнук Отто фон Бисмарка.

«У нас есть 2000 роз, чтобы украсить танк, чтобы, наконец, наше правительство начало вести переговоры. Не только поставлять оружие, но и задействовать дипломатию. Нужно говорить друг с другом, мы не враги. Мы не против Украины и не против русских, мы строили эти отношения 30 лет», – заявил Александр фон Бисмарк.

Собравшиеся у танка немцы сбросили с него украинский флаг, украсили сам танк и трейлер тысячами цветов, в том числе с запрещёнными георгиевскими лентами, и установили свечи в память о жертвах конфликта на Украине.

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«Украинцы пытались убрать цветы и свечи, но всего пару раз и их отгоняли» – сказала Ольга Петерзен.

Правда, в ночь на 26 февраля большинство цветов с танка всё же было убрано, его огородили забором, за которым установили пропагандистские плакаты.

Самый тиражный таблоид Германии Bild был настолько возмущён реакцией берлинцев, что назвал действия соотечественников «вопиющей поддержкой войны».

«Никаких признаков мира: пророссийские активисты призвали заполнить танк цветами для убитых российских солдат. После того, как уничтоженный российский танк был припаркован перед посольством Путина в годовщину нападения России на Украину, пророссийские активисты пытаются сорвать акцию. Немыслимо было придумать настолько больную идею – почтить тысячами цветов русских солдат, которые несут ответственность за геноцид, убийство, изнасилование и похищение. Страшно, что люди, которые любят маскировать себя под «миротворцев», раскрывают свои настоящие симпатии. Поэтому мы как никогда обязаны помнить жертв этой войны, украинцев», – написал Bild.

В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар отметил, что в стране готовятся новые акции в поддержку мирных переговоров на Украине.

«Правительство Германии, которое взяло курс на «поражение России в войне на Украине», вынуждено будет присматриваться к этим тенденциям. [Канцлер] Шольц понимает, что он не может действовать в русле [главы МИД] госпожи Бербок, которая сказала, что в вопросах солидарности с Украиной, ей наплевать на мнение немецкого избирателя. Уверен, что Шольц станет первым, кто серьезно обратится к предложением Китая о дипломатических переговорах на Украине», – написал Рар в своём Телеграм-канале.

Как сообщал «ПолитНавигатор», перед посольствами России в Берлине, Риге и Вильнюсе 24 февраля установили подбитые на Украине танки Т-72.