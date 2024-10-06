В Берлине предложили французам, британцам и полякам вместе заложить основы послевоенного порядка в Европе

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Глава оппозиционного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу по Украине в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши, для выработки предложений по европейскому устройству после окончания войны, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мерца, адресованное лидерам упомянуты вые стран.

Наряду с США, именно эти четыре страны, по мнению главы ХДС, «имеют достаточный политический, экономический и военный потенциал, и возможности, чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после войны. Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел» , – говорится в письме Мерца.

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Кандидат в канцлеры озвучил два необходимых, по его мнению, условий для сотрудничества и разработки предложений:

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«Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться по Германии в одиночку, а только в тесной координации с этими европейскими партнерами. Во-вторых, в странах Восточной и Центральной Европы, особенно в Украине, никогда не должно складываться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной».

Мерц также подверг критике попытки принуждения Киева к окончанию войны на условиях Кремля.

Не называя имен немецких политиков, глава ХДС подверг критике призывы к «скорому заключению» мирного соглашения между Украиной и Москвой.

«Переговоры возможны только тогда, когда Москва отдает себе отчет, что дальнейшие территориальные захваты невозможны военным путем.

Отказ от дальнейшей обороны Украины, с другой стороны, возможно, приведет к миру (и к концу Украины) быстрее, но на условиях, которые могут понравиться госпожа Вагенкнехт (лидеру левопопулитского «Союза Сары Вагенкнехт») и лидерам «Альтернативы для Германии». Однако это уже не будет та Европа и свобода, за которую боролись родители-основатели ЕС и народы Восточной Европы после распада Советского Союза» , – утверждает Мерц.

Ранее Мерц уже высказывался по теме Украины. В интервью таблоиду Bild он говорил, что Киев «никогда не сможет победить Россию чисто военным путем, однако это никогда и не было целью Запада».

Также он дал понять, что лично для него украинская победа означает, что «она должна вернуть суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия увидела бесперспективность продолжения войны с применением военной силы. И мы еще очень далеки от этого».

По оценке главы Христианско-демократического союза после двух с половиной лет войны на Украине, ее результат оказался «довольно ужасным и очень отрезвляющим». «Мы слишком поздно начали действовать и сделали слишком мало», – посетовал Мерц.

В общем, как видим, на западной площадке становится немного тесновато от миротворцев. Ранее к быстрой финализации войны призывал канцлер ФРГ Шольц.

А буквально вчера британская FT опубликовала получивший широкий резонанс материал, согласно которому на Западе обсуждается вариант урегулирования конфликта, при котором Россия сохранит «фактический, но не юридический контроль» над частью международно признанной территории Украины.

Этим планом предусматривается «молчаливое согласие» с тем, что в будущем эти земли должны вернуться в состав украинского государства, но «дипломатическими средствами». Неназванный западный дипломат заявил изданию, что территориальные уступки в обмен на членство в НАТО могут оказаться наиболее оптимальным вариантом разрешения конфликта.

Членство Украины в НАТО предполагается осуществить по так называемой «западногерманской» модели — то есть гарантии безопасности не будут распространяться на территории, контролируемые Россией.

Впрочем, этот вброс вызвал явное неудовольствие в Киеве. Источник в офисе украинского президента заявил, что на Западе никто не предлагал Киеву гарантий безопасности, о которых пишет FT: «Мы не торгуем суверенитетом и территориями».