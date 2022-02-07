В Берлине прогнозируют ЕС незавидное будущее

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В Европейском союзе усугубляется раскол между восточными и западными странами, которые по разном смотрят на объединение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог из Берлина Штеффен Вестерманн.

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«В фасаде ЕС много трещин. Страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша или Венгрия, рассматривают ЕС в первую очередь как экономический проект. Общий рынок труда, таможенный союз… все это выгодно, снижает хозяйственные издержки», – сказал Вестерманн «Комсомольской правде».

По его словам, более развитые страны ЕС – Франция и Германия – хотят полной централизации Старого Света: политической, финансовой, социальной, то есть унитарное сверхгосударство со столицей в Брюсселе, где прежние национальные государства растворяются.

«После миграционного кризиса произошел раскол между восточными и западными странами-участницами. Думаю, он усугубится по мере того, как будет углубляться пропасть между сторонниками открытых границ — и теми, кто не желает «миграции нищих» из Африки и Ближнего Востока», – считает эксперт.

Он считает, что будущее у ЕС есть, но не факт, что оно будет хорошим.

«Например, многие находят, что ситуация в ЕС сопоставима с поздним СССР. В дополнение к экономическому кризису и другим проблемам Советский Союз потерпел неудачу из-за внутренних противоречий. Прежде всего из-за различных этнических групп, которые не смогли жить вместе», – резюмировал Вестерманн.