В Библии найдено предсказание гибели Украины

Вадим Москаленко.  
16.11.2023 08:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Мова, Общество, Русофобия, Украина


К скорому краху украинского государства приведет нарастающий раскол, в том числе по языковому признаку.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К скорому краху украинского государства приведет нарастающий раскол, в том числе по языковому признаку. Об...

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«Во время войны в любой стране должен действовать принцип «Кто не против нас, тот с нами». А у нас наоборот, среди своих ищут врагов, причём очень активно. Такое ощущение, что какая-то рука, ФСБ или ЦРУ, направляет эту сегрегацию общества.

Тот, кто знаком с историей войн, прекрасно понимает, что, следуя библейскому принципу, «город разделённый не устоит». А у нас почему-то занимаются такой сегрегацией», – сказал Золотарев.

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