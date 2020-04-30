В БиГ незаконно сформировали подконтрольный Западу и бошнякам ЦИК

30.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Вопреки нормам Конституции Боснии и Герцеговины, согласно которым сотрудники Центрального избиркома не должны иметь отношения к партиям, его возглавили и вошли в состав люди, имеющие непосредственное отношение к различным политическим силам страны.

Об этом сообщило боснийское интернет-издание Klix.ba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, новый председатель ЦИК БиГ Ваня Бьелица-Прутина в свое время была советницей председателя прозападной Сербской демократической партии Мирко Шаровича, когда тот был министром внешней торговли и экономических отношений в Совмине прошлого созыва.

Ваня Бьелица-Прутина

В то время, как еще один новый сербский член ЦИК – Йован Калаба был председателем Уставной комиссии и входил в избирательный список другой прозападной оппозиционной сербской Партии демократического прогресса, причем еще семь месяцев назад.

Еще один потенциальный хорватский член ЦИК БиГ Желько Бакалар пока еще не утвержден, для этого планируется созвать внеочередное заседание парламента страны, но и он является политически ангажированной фигурой, поскольку на сегодняшний момент числится в советниках у условного хорватского члена Президиума БиГ Желько Комшича, которого, правда, не признают своим лидером сами боснийские хорваты и который был избран благодаря голосам бошняков из-за своей просараевской ориентации.

Издание приводит документы, указывающие на политическую принадлежность Бьелицы-Прутины, Калабы и Бакалара, а также напоминает о том, что статья 2.3 «Закона о выборах в БиГ» четко указывает, что лицо, являющееся членом высшего исполнительного политического органа партии или политической коалиции, не может быть назначено членом избирательной комиссии или избирательного участка.

Напомним, ранее сербский член Президиума БиГ Милорад Додик возмутился тем, что в ЦИК от сербской общины вошли прозападные коллаборационисты вместо независимых экспертов, не представляющие ни интересы боснийских сербов, ни являющиеся беспристрастными специалистами. Теперь, похоже, подобное может произойти и с членами избиркома от хорватов.

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Таким образом, можно сделать вывод, что Запад и Сараево сформировали полностью подконтрольный им ЦИК, который будет выполнять лишь видимость беспристрастного института демократии.