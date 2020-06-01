01.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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В ближайшее время Путин устроит серьёзные проблемы врагам России – ненавистник Кремля


В ближайшее время у всех врагов России, в том числе и у Украины, будут серьёзные проблемы, потому что президент РФ Владимир Путин переходит в фазу активных действий.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бежавший в США экс-советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин никуда не делся, он накопил очередной заряд злобы. Те, кто стоят за ним, хорошо знают, что у него бывают такие периоды, когда он вроде держит низкую планку, а потом накапливает и выбрасывает злобу.

Сейчас довольно длительный период низкого уровня активности, который означает, что нам следует ожидать в ближайшее время какой-то разрядки.

Это означает, что у нас будут очередные провокации или серьёзные проблемы», – переживает перебежчик.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что цель номер один России на Украине – это южные области. Взяв их под контроль, Россия решает ряд своих проблем, среди которых – сухопутные коридоры в Крым и Приднестровье, а также возобновление подачи воды на полуостров и закрепление его российского статуса.

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