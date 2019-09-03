03.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Прибалтика, Россия, Экономика, Энергетика
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В ближайшие сутки ожидается литовская «электроистерика»

Российский подрядчик Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» успешно выполнил гидравлические испытания систем и оборудования первого контура первого энергоблока Белорусской АЭС на плотность и прочность давлением 24,5 МПа.

Об этом сообщает официальный сайт «Росатома», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Испытания заняли немногим более суток и прошли практически на одном дыхании – несколько незначительных замечаний было устранено в процессе подъема давления при выполнении работ по программе», – сказал вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

В настоящее время специалисты приступили к выполнению испытаний систем безопасности на уплотненный первый контур, также перенесенных с подэтапа А-3.1, после чего гидравлическим испытаниям на прочность и плотность подвергнутся трубопроводы и оборудования второго контура на давление 11,5 МПа, выполнить которые планируется в первой декаде сентября.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

При этом Литва – единственная из прибалтийских стран – постоянно раздувает скандал, заявляя об экологической опасности, якобы исходящей от БелАЭС. Она объявила бойкот белорусскому электричеству, однако ни Латвия, ни Эстония ее не поддержали.

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