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Привыкшие к слабому противнику натовские наёмники поняли, что слишком чревато воевать против российской армии, и поспешили убраться с Украины, отправив вместо себя более дешёвое «мясо» из менее благополучных стран.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было несколько фаз приезда наёмников на Украину. Сначала потянулись американцы, европейцы, канадцы. Потом они убедились, что там тяжёлые боевые действия, что такие нагрузки не для них. Они привыкли участвовать в мелких конфликтах, зарабатывать свои деньги, а потом сидеть в барах и отмокать в ваннах. А здесь всех бросили на линию фронта, шли дожди, грязь, болезни и холод, питание из сухпайка. Никаких тебе баров, ресторанов и девочек. Поэтому они стали уезжать. Кто приехал на их место? Уже приехали бывшие соцстраны, Албания активно участвовала, Латинская Америка приехала. Уровень по ценам уже как бы ниже, если там ребята за 35-40 тысяч евро и долларов в месяц воевали, здесь уже за 2-3 тысячи долларов», – рассказал Борзенко.

Он подчеркнул, что сейчас уже вместо «дешёвых» наёмников в бой отправляют даже боевиков из африканских стран, в том числе сомалийских пиратов.

«А потом уже докатилось до того, что стали воевать африканцы, которые и воевать-то не умеют. ЦРУ начала их собирать по Африке, и они поехали воевать за 300 долларов и за кормёжку. Мне ребята с передовой рассказывали, была сцена, когда идут ВСУшники. Наши подождали, пока подошли, потом приняли в оборот пулемётами. А ребята смотрят в оптику, и понять не могут – какие-то ниндзя в чёрных платках идут. Когда их всех перебили, а они шли в полный рост, разведка пришла, смотрит, а это негры, сомалийские пираты. Даже их подогнали к участию в боевых действиях на стороне Украины. При тех условиях, которые там идут, никакие наёмники ни за какие коврижки воевать не будут», – добавил журналист.