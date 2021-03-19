В Болгарии арестованы шесть человек, якобы передававшие России разведданные о секретах НАТО

19.03.2021, София, Алексей Топоров

Шесть граждан Болгарии были задержаны и обвинены в шпионаже в пользу России, действиях против своей страны, ЕС и НАТО.

По версии прокуратуры руководил группой отставной офицер военной разведки, в свое время проходивший обучение в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О задержании «российских шпионов» на брифинге сообщили генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, пресс-секретарь Прокуратуры Сийка Милева и пресс-секретарь Прокуратуры военного округа Софии Элин Алексов.

На пресс-конференции были показаны записи, собранные с помощью специальных средств наблюдения. А также показаны видеоматериалы из офисных помещений, фотографии информации, собранной обвиняемыми, а также записи телефонных разговоров между участниками группы.

По информации болгарской Прокуратуры, руководил задержанными бывший офицер военной разведки, которого следствие условно называет Резидентом. Он получил высшее образование в Болгарии и за рубежом, в том числе и в Москве. Главной задачей разведчиков якобы было создание нелегальной разведывательной сети путем вербовки людей, имевших доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и ЕС.

Супруга Резидента также была членом группы, имела болгарское и российское гражданство и была «вхожа в круги российских дипломатов». По данным прокуратуры, она выступала в качестве связной с сотрудником посольства России, передавая информацию.

Остальные участники группы были «очень хорошо подготовлены», их роль заключалась в сборе и предоставлении секретной информации. По словам Сийки Милевой, членов группы Резидент лично обучал оперативным навыкам.

Помимо супругов в группу входили высокопоставленный чиновник Министерства обороны, действующий сотрудник Службы военной разведки, действующий офицер военной разведки, бывший офицер военной разведки, который до ареста являлся директором Управления секретной информации Народного собрания (парламента – ред.) Болгарии.

По версии обвинения, группа собирала информацию, касающуюся высоких технологий военно-технического характера, и ее действия проводились очень профессионально.

Представитель военной прокуратуры Элин Алексов пояснил, что преступная группа действует давно, и обвинения ей предъявлены за преступления против республики, за организацию, руководство и участие в группе, созданной для совершения преступлений против республики, шпионаж в пользу другого государства.

За эти обвинения Уголовный кодекс Болгарии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, пожизненное заключение или пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

«Болгарские граждане могут гордиться нашими спецслужбами, которые в последние годы, наконец, восстановили свой профессиональный потенциал, который претерпел серьезный ущерб в годы так называемого переходного периода», – отрапортовал Иван Гешев, отставки которого в прошлом году требовали болгары, протестовавшие против коррупции правящего режима.

На радостях Гешев запостил у себя в твиттере выказывание болгарского генерала Ивана Колева, воевавшего против русской армии на фронтах Первой мировой войны:

«Кавалеристы, Бог свидетель, я признателен русским за то, что они нас освободили. Но что они ищут сейчас в нашей Доброрудже? Мы их разобьем и прогоним, как и всякого врага, мешающего объединению Болгарии!».