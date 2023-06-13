В Болгарии нарастает сопротивление правительству, объявившему о военной поддержке Украины

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Новое руководство Болгарии, возникшее благодаря объединению правых партий в местном парламенте, натолкнулось на отчаянное сопротивление внутри страны.

Так называемый «ротационный» кабинет министров, в котором поочередно будут командовать представители партий ГЕРБ и «Продолжаем перемены», не стал зря терять время. Первые же публичные действия новой власти ожидаемо коснулись вопросов внешней политики: военной поддержки нацистского режима Зеленского и активного участия в натовских инициативах, направленных против Российской Федерации.

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Одновременно начались чистки среди руководства местных силовых структур и армии. Особо отличился известный проукраинскими и антироссийскими взглядами новый министр обороны Тодор Тагарев. Своими воинственными заявлениями он поверг в шоковое состояние всё болгарское общество.

«Пока Украина не освободит все оккупированные территории, и Россия не объяснит, как она будет платить репарации, никакой безопасности для нас не будет», – сказал Тагарев.

Пытаясь задеть за живое своих соотечественников, он добавил:

«Вы видите, что происходит в Черном море сейчас, после взрыва в Новой Каховке — это может свернуть туристический сезон».

Кто о чем, а лысый – о расческе. В тот момент, когда мир стоит на пороге возможной глобальной мировой войны, главной угрозой он считает вероятный недостаток туристов на болгарских пляжах.

Уже не впервые он настойчиво требует нарастить объемы военной помощи Украине. Подобные заявления он делает при каждом удобном случае. Недавно договорился до того, что обвинил болгарские партии «Возрождение» и БСП (социалисты) в прямом пособничестве России.Поводом стало участие представителей этих партий на официальном приеме в посольстве РФ, приуроченном ко Дню России.

«Есть партии, которые действуют в интересах России. Сама встреча с [послом РФ] Митрофановой – пример. Эти партии — инструмент для России. Они явно готовы действовать в интересах России — настраивать некоторые группы в обществе друг против друга. Это гибридная война!», – возопил Тагарев.

Вы только взгляните на эти торжествующие физиономии дорвавшихся до власти болгарских «ястребов». Они полагают, что настал их час. Однако, судя по последним событиям, происходящим в стране, их час будет весьма недолгим.

Многотысячные митинги на улицах болгарской столицы прошли под флагами партии «Возрождение», но были поддержаны и другими левыми партиями. В Софии собрались люди со всей Болгарии.

Болгарское издание СЕГА («Сейчас») утверждает, что приход к власти правых мобилизовал и левые силы, которые, по мнению СМИ, поддерживаются президентом Болгарии Руменом Радевым.

«Глава государства передал мандат новому правительству с нескрываемым отвращением, сославшись на записи, которые были преданы гласности, и из них стало ясно, что правые готовятся заменить «людей Радева» в спецслужбах и вообще в госуправлении. Параллельно с этим, представители «Возрождения» подали рапорт в прокуратуру, обвинив лидеров ПП-ДБ Кирилла Петкова и Асена Васильева в предательстве страны, в сотрудничестве с иностранными посольствами — в том числе со ссылкой на просочившуюся запись. Президент утверждает, что правые — это поджигатели войны, которые хотят втянуть страну в войну на Украине. А Костадин Костадинов [лидер партии «Возрождение»] и его люди утверждают, что в стране проходит скрытая мобилизация и идет подготовка к отправке болгарских солдат в воюющую страну. Радев – говорит об измене. Депутаты левых партий – повторяют это в парламенте каждый день», – пишет издание.

Как это ни парадоксально, но наиболее сильный удар по новому кабинету министров нанесли не оппозиционные депутаты, и не президент. Взбунтовались губернаторы большинства крупных областных центров Болгарии и дружно решили уйти в отставку. Уходят и заместители губернаторов регионов.

Прошения об отставках носят публичный характер, зачастую в весьма резкой форме. Свой мотив губернатор Пазарджика – Трендафил Величков, сформулировал четко – он уходит из-за несовместимости своих личных взглядов и личной морали с нравами премьер-министра и партий, представленных в кабинете.

Губернатор города Ямбол Георгий Чалыков был еще более откровенен:

«Ничего хорошего нас не ждет с теми, кто задумал правительство, основанное на лжи. Ложь, которую они навязывали своим избирателям, указывая на смутные мотивы, служит иностранным интересам, которые не имеют ничего общего с благополучием Болгарии».

Губернатор Пловдивской области Ангел Стоев обратился к премьер-министру:

«С назначением постоянного правительства я считаю свой долг перед страной выполненным. В целях возможности назначения человека, обладающего необходимыми навыками и готового следовать политике назначивших вас партий, заявляю о своем желании быть освобожденным как можно скорее».

Для засевших в правительстве войны правых деятелей демарш большинства губернаторов обернется потерей контроля на местах. Учитывая, что в самом скором времени болгарам предстоят выборы в местные органы власти, срок существования этого кабинета министров будет рекордно коротким.

Вот мнение болгарских социологов и аналитиков.

«Власть может не продержаться дольше окончания местных выборов», – говорит социолог Светлин Тачев

Политолог Марсела Абрашева:

«Это правительство, каким бы сложным ни был путь его создания, может быть свергнуто очень легко. Ротационный кабинет вряд ли проживет долго, две первые силы будут конкурировать на местных выборах, а это принесет им ущерб. Потому, что это политические силы, которые за последние три года сумели убедить общественность в том, что они несовместимые фигуры».

Замечу, что приведенные высказывания принадлежат специалистам, симпатизирующим новому болгарскому правительству. Их нельзя отнести к категории «карманных» аналитиков, но и к оппозиции у них отношение резко отрицательно.

С большой долей уверенности можно утверждать, что мракобесы, тянущие страну в пропасть войны, продержатся у власти только до местных выборов, которые должны пройти нынешней осенью.