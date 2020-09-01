В Болгарии отказываются менять Конституцию в угоду прозападному премьеру Борисову

01.09.2020, София, Алексей Топоров

Движение за права и свободы (ДПС) и ВМРО-БНД (Внутренняя македонская революционная организация – Болгарское национальное достижение) отклонили инициативу прозападного главы правительства страны об изменении Конституции Болгарии.

Таким образом, у проправительственной партии ГЕРБ нет возможности собрать 160 голосов в парламенте, необходимые для созыва Великого народного собрания, уполномоченного менять основной закон страны.

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После отказа партии турецкого меньшинства ДПС и крупнейшей националистической партии ВМРО-БНД поддержать премьера Бойко Борисова и его прозападную партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в афере по косметическому изменению Конституции, эта затея, по сути, стала невыполнимой.

«Предложенные ГЕРБ изменения в Конституцию – это еще один удар по демократии и государственности, – заявил представитель ДПС Мустафа Карадай. – Предложенный проект отрицает общечеловеческие ценности: свободу, мир, гуманизм, равенство, справедливость и терпимость. Новая Конституция может появиться, но только после серьезных дебатов… и в этом вопросе необходимо прислушаться к мнению гражданского общества, академических кругов и экспертов».

Заявление Мустафы Карадая

В свою очередь, лидер ВМРО-БНД, министр обороны Красимир Каракчанов заявил, что предложенные Борисовым изменения не устраивают его и его партию, поскольку в нем нет пункта о том, что брак – это только союз между мужчиной и женщиной, о том, что любой этнический болгарин имеет право претендовать на гражданство Болгарии, и что президент должен получить право на законодательные инициативы и инициирование вотума недоверия правительству.

В ответ на это Борисов в свойственной ему хамской манере обвинил прежних партнеров лгунами и заявил, что, несмотря на то, что ему не удастся собрать 160 депутатских подписей и созвать Великое народное собрание, то он соберет хотя бы 120 подписей, чтобы была возможность вынести разработанный его партией новый вариант Конституции на рассмотрение парламента. Пока гербовцам удалось собрать только 104 подписи.

На вопрос журналиста, что будет делать лично он, если не удастся собрать и 120 подписей, и в этом ясно прозвучал намек на отставку надоевшего болгарскому обществу премьера, Борисов ответил одним словом: «Работать!».

Борисов зол на союзников, но в отставку не собирается

При этом уличные протесты с требованием отставки премьера, правительства и генпрокурора в Болгарии продолжаются, и болгарское МВД усилило патрулирование улиц и вьездов-выездов из столичной Софии.