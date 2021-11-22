В Болгарии победил генерал НАТО, признавший Крым российским

Действующий президент Болгарии Румен Радев стал втором президентом в истории страны, переизбранным на второй срок.

Радев набрал 66,6% голосов избирателей, то есть за него проголосовали 1,53 миллиона болгарских граждан.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», действующий президент Болгарии Румен Радев уверенно победил своего оппонента – представителя прозападной партии ГЕРБ (Граждане за европейский выбор Болгарии), ректора Софийского университета, филолога Анастаса Герджикова. Согласно данным болгарского ЦИК, полученным после обработки 99,7% бюллетеней, за Радева проголосовали 66,69% избирателей, то есть 1,53 миллиона человек, за Герджикова – 31,83%, то есть 732 тысячи избирателей. По сравнению с первым туром, состоявшимся 14 ноября, поддержка Радева выросла на 210 тысяч голосов, Герджикова – на 120 тысяч голосов.

По мнению экспертов, уверенная победа Радева во втором туре обусловлена неприятием населения прозападной партии ГЕРБ, получившей дурную славу своей предельной коррупционностью. А также отторжением политкорректной риторики Герджикова на фоне мобилизации турецких и мусульманских партий на этих выборах, что, впрочем, не позволило кандидату в президенты Мустафе Карадаю получить серьезного процента.

Тем не менее, следует отметить и снижение интереса болгарского населения к выборам, как таковым. Так, если в 2016 году, когда Радев впервые стал президентом, проголосовали 3 миллиона 540 тысяч 829 человек из 6 миллионов 632 тысяч 375 человек, то в 2021 году – лишь 2 миллиона 296 тысяч человек. Это обусловлено тем, что уровень жизни в Болгарии после вхождения в ЕС заметно снизился, собственные производства позакрывались, вооруженные силы существенно сократились, а большое количество населения, в первую очередь молодежь – работает зарубежом.

Напомним, что большой резонанс вызвал момент в ходе предвыборных дебатов Радева и Герджикова на телеканале БНТ, в ходе которых первый признал Крым российским. Резонанс от этого заявления болгарского президента получился такой, что Украина вызвала посла Болгарии для дачи объяснений, а Еврокомиссии пришлось делать заявление, что «с точки зрения 27 стран и институтов ЕС, Крым – это Украина».

«Нет никакой драмы. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике, и на данный момент Крым принадлежит России», – прокомментировал свои слова, сказанные в ходе дебатов, Румен Радев.

В 2016 году Румен Радев шел на президентские выборы под популярными на тот момент в болгарском обществе лозунгами о сближении с Россией и снятии антироссийских санкций. Однако придя к власти в стране, управлявшейся правительством прозападной партии ГЕРБ, не смог воплотить ничего из продекларированного. Помимо этого, чтобы избежать прессинга и обвинений в работе на Москву, Радеву пришлось оправдываться, публично отказываясь от своей «пророссийскости».

«Я натовский генерал, я первый болгарин, который закончил военно-воздушную академию в США, и я буду защищать наше евроатлантическое членство даже более активными средствами, чем сейчас», – заявил тогда нынешний президент Болгарии.