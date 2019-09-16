В Болгарии просят Путина включить страну в сферу российского влияния

16.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Русские и болгары являются носителями одного цивилизационного кода.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель болгарского Национального движения «Русофилы» и главный организатор прошедшего на днях масштабного фестиваля «Национальный слет друзей России» Николай Малинов, которого за пророссийскую деятельность обвинили в шпионаже, на что последовала реакция МИД РФ.

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По его словам, дружба с Россией может помочь возрождению болгарской нации.

«После окончания идущей сейчас гибридной войны, когда лидеры всех стран сядут за стол переговоров, для нас важно, чтобы президент России включил Болгарию в свою сферу влияния. Болгарский язык и болгарская культура родственны русской, ведь поляне и древляне вместе создавали Древнюю Русь, и эти же племена создали Болгарию. У нас общий цивилизационный код, одинаковое понимание добра и зла, общее православие и традиционные ценности», – сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что Россия никогда не ущемляла права местного населения.

«Россия в 1870-х годах пришла, освободила Болгарию, создала государство, академию наук, армию, флот – и ушла. Тогда как Америка, скажем, пришла примерно в те же годы в Гуантанамо на Кубу – и до сих пор там находится. И когда кто-то говорит, что Россия – «империя зла», я хотел бы услышать примеры. То же самое касается и обвинений в мой адрес касательно шпионажа. Где факты? Их нет и не будет», – отметил Малинов

Как сообщал «ПолитНавигатор», МИД Болгарии призвал Россию отказаться от термина «освобождение» в отношении Восточной Европы во время Второй мировой войны.