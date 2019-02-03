В борьбе за стратегическое превосходство РФ обошла США – израильский эксперт

03.02.2019, Москва, Владимир Гладков

США выходят из договора по ракетам средней и малой дальности и будут размещать ядерное оружие в Европе, поскольку их прежняя военная стратегия оказалась несостоятельной.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская военная стратегия оказалась несостоятельной. То есть их расчёты на то, что пользуясь своим техническим и экономическим превосходством, они достигнут абсолютного военного превосходства, оказались несостоятельны. Это было первое соглашение о ракетах ближнего, малого и среднего действия. Поскольку у них тогда были ракеты морского базирования, они рассчитывали уничтожить возможность создания таких ракет на суше, и пользуясь тем, что их армия базируется на море, с помощью крылатых ракет морского базирования создать огромный перевес.

Они хотели эту доктрину реализовывать в качестве оперативной военной доктрины и иметь возможность единым ударом выпустить в сторону России порядка 6 тысяч ракет, не обязательно с ядерными боеголовками, и тем самым ликвидировать российскую систему ПРО. И к тому моменту оказалось, что Россия это обошла. Россия взяла курс на развитие способности противостояния американскому флоту», – отметил Кедми.

Также он подчеркнул, что именно по этой причине США разрывают договор по РСМД и будут размещать свои ядерные ракеты в Европе.

«То есть они оказались в очень сложной ситуации. И единственное, что они могут противопоставить России – это расположить ракеты среднего радиуса действия в Европе как уравновешивающее стратегическое преимущество России над США. Это их необходимость, иначе преимущество России с каждым годом будет только расти, потому что в России эти системы уже налаживаются, отрабатываются и дорабатываются, как, например, новый «Калибр». Поэтому они выходят из договора», – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне США начали выход из договора по ракетам средней и малой дальности, однако президент США Дональд Трамп, дабы сохранить лицо, заявил, что договор ещё «повисит» полгода.