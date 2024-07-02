В борьбу с никабами пришлось вступить муфтию Дагестана

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Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшие дни издаст фетву (в Исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом) о запрете ношения никаба в республике.

Ранее с аналогичным предложением выступал глава Дагестана Сергей Меликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома», – сказал Абдулаев на встрече с общественниками в Махачкале.

При этом Муфтий считает недопустимым запрещать хиджаб.

«Российские мусульманки носят хиджаб. Он аналогичен русскому платку, к которому вроде как претензий нет. Но, в никабе ходят туристки из арабских стран. И что мы им будем диктовать как одеваться, если они приезжают в Россию?», – задается вопросом политолог Марат Баширов в своем тг-канале.

Его коллега Сергей Марков уверен, что фетве Абдулаева будут «аплодировать почти все мусульмане России».

«Потому что мусульмане верят в Аллаха, но боятся радикалов типа ваххабитов, навязывающих никабы. Мусульмане ждут от своих лидеров проявления воли – остановить радикалов. И защитить простых мусульман от угроз радикалов. А никаб – это прямая угроза», – написал Марков.

«Не самый плохой вариант решения проблемы, за отсутствием иных. Правда, это лишь откладывает проблему на потом: если в стране возникает группа людей, которым решения и увещевания светских властей не особенно интересны, и есть шанс только у работы по религиозной линии, то это не очень хороший признак», – предостерегает еще один эксперт Юрий Баранчик.

Волонтер и соцтехнолог Роман Алехин утверждает, что никабы «изначально придуманы для шлюх – жриц богини Иштар, а потом их начали носить и в гаремах».

«Тут бы женщинам в никабах задуматься… А остальные теперь знают, что ответить им. Населению под соусом моды можно впаривать все, что угодно. А с сегодняшними возможностями цифровых технологий донесения информации до массового потребителя, моду можно создать любую и на что угодно», – пишет Алехин.

«Моду на никабы» могут сознательно внедрять в России западные спецслужбы и СБУ. Недавно скандал из-за никаба случился в Якутске. Местный житель сделал замечание приезжим из Таджикистана (там, кстати, никаб запрещён), что люди с полностью закрытыми лицами пугают детей и вызывают беспокойство у стариков. Случилась словесная перепалка, не перешедшая в драку.

Однако видео с ссорой разместил радикальный канал «Татньюс» – голос сепаратистского пантюркистского движения «Ватанчи». Там заявили, что Якутск – вообще не русская земля и «нечего русским тут открывать рот».

Администратором канала является экстремист Рустем Камалов, сбежавший в Турцию и находящийся в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях, вероятно, связанных с запрещенной террористической организацией ИГИЛ.

Характерно, что недавний скандал в Хасавьюрте, где врач не смогла осмотреть пациентку в никабе, раскручивали тоже бывшие вербовщики ИГИЛ, и высказывалась версия об их вербовке западными спецслужбами в немецкой тюрьме.