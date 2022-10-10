В Боснии пытаются отменить победу на выборах пророссийского сербского лидера

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Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (БиГ) решила пересчитать голоса на состоявшихся накануне выборах президента Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На срочном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Боснии и Герцеговины, состоявшемся 10 октября, принято решение о повторном пересчете голосов на выборах президента Республики Сербской из-за «нарушений и математических нелогичностей». Ранее именно этого требовала местная прозападная оппозиция, кандидат которой проиграла президентские выборы.

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«ЦИК приняла решение отдать распоряжение главному счетному центру открыть пакеты с бюллетенями и заново пересчитать их, включая бюллетени в округе Брчко с данными о голосах за президента Республики Сербской», – заявил председатель ЦИК Боснии и Герцеговины Суад Арнаутович.

В свою очередь, победивший на выборах президента РС Милорад Додик заявил, что подаст жалобу за это «незаконное и политически мотивированное» решение комиссии. По его словам, ЦИК Боснии и Герцеговины своими действиями проявил неуважение к закону. Ранее в тот же день Додик отметил, что ЦИК БиГ не была избрана на законных основаниях, и в её формировании приняли участие иностранцы, назначившие членов ЦИК БиГ в основном от оппозиционных партий.

В официальном же заявлении правящей в Республике Сербской партии Союз независимых социал-демократов (СНСД), которую возглавляет Милорад Додик, сказано, что они стоят перед выбором: «Писать жалобы – или же призвать своих избирателей выйти на улицы, чтобы защитить победу».

Как сообщал «ПолитНавигатор», хотя всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине состоялись 2 октября, их официальные результаты до сих пор не подведены. Так, на выборах президента Республики Сербской обработаны 98,03% бюллетеней, Милорад Додик набрал 291,915 голосов (48,14%), а его соперница от коалиции прозападных оппозиционных партий Елена Тривич – 262,969 (43,375).