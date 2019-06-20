В британском парламенте предлагают Украине навсегда забыть о Крыме

20.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Украине в будущем придется смириться с тем, что она никогда не получит назад Крымский полуостров, воссоединившийся с РФ в 2014 году по итогам референдума.

Об этом в интервью «Известиям» заявил член верхней палаты британского парламента от Консервативной партии Ричард Бэлф, отвечая на вопрос о целесообразности подключения к Великобритании и США к «нормандскому формату».

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По его словам, этот формат имеет значение для Германии и Франции, которые, как правило, работают вместе.

«Возможно, в этом процессе есть и роль, отведенная Соединенным Штатам. Но я не вижу в нем Соединенного Королевства, если оно захочет принять в этом участие. В этом случае наилучший формат — это ОБСЕ, который взаимодействует с обеими сторонами конфликта. Речь идет не о том, чтобы мериться силами. Как я уже говорил, выступая в Совете Европы, в дальнейшем Украине придется признать — Крым она обратно не получит. И с этого надо начинать», – сказал британский парламентарий.

В свою очередь издание поинтересовалось, каким образом мог бы быть закрыт вопрос принадлежности Крыма России.

«Повторный референдум под наблюдением ООН мог бы стать решением. Нет сомнения, как проголосует Крым. Я был там 10 или 15 лет назад, когда он был частью Украины. Практически все, кого я там встретил, жаловались на то, что полуостров принадлежит Украине. Не думаю, что желание быть частью этой страны когда-либо присутствовало в Крыму», – резюмировал Бэлф.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе признал, что обратной дороги в случае с Крымом нет и предложил провести повторный референдум.