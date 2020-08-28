В Брюсселе косовские сепаратисты не хотели признавать проблему сербских репатриантов

28.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич назвал прошедшие накануне в Брюсселе переговоры с косовским координатором диалога с Сербией Скендером Хисени под патронажем спецпредставителя ЕС по диалогу Косово и Сербии Мирослава Лайчака «трудными и неприятными».

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы упомянули о недавней угрозе монастырю Високи Дечани и охраняемой зоне вокруг монастыря, – заявил Джурич. – Мы также подчеркнули необходимость скорейшего введения в действие Союза сербских муниципалитетов, из-за того, что этот проект не был реализован, сербский народ был лишен коллективных, политических , экономических и социальных прав, что привело к миграции некоторых наших людей в центральную Сербию и поставило под угрозу их жизнь в Косово и Метохии».

Представитель Сербии отметил, что переговоры были сложными и неприятными.

«Неприятными, потому что нам пришлось столкнуться с утверждениями противоположной стороны об отсутствии проблем с пропавшими без вести и внутренне перемещенными лицами и беженцами, с отрицанием факта, что в Косово и Метохии [у сербов] отобраны и заняты [албанцами] 18 тысяч домов и квартир, что упоминается в отчете ОБСЕ.

И с утверждениями, что каждый человек, который хотел вернуться в Kосово и Метохию, мог сделать это, а те сербы, что не вернулись, поступили так, потому что они не захотели [возвращаться]…. Нам жизненно важно выяснить судьбу более 500 пропавших без вести сербов, что невозможно узнать, не открыв архивы террористической UCK. Мы не хотим быстренько рассмотреть все эти темы и выпустить политическую декларацию, чтобы сказать, что мы о чем-то договорились, хотя мы действительно не решили проблемы людей», – добавил Джурич.

При этом Скендер Хисени в своем комментарии к прошедшим переговорам лишний раз дал понять, что Приштину не интересует ни экономика, ни гуманитарная сфера, а исключительно признание Белградом независимости Косово.

«Сегодня сербская сторона была неконструктивна. Это следует подчеркнуть громко и ясно. Сегодня сербская сторона даже вернулась к элементам, о которых мы в принципе договорились. У нас есть опасения, что Сербия преследует только одну цель – затянуть процесс. Однако сегодня Косово по-прежнему очень конструктивно защищает свои интересы и стремится достичь мирного соглашения и нормализации отношений с Сербией. И наши усилия неизбежно приведут к взаимному признанию Косово и Сербии.

Будут темы, которых нет в сегодняшних новостях, они могут появиться в один прекрасный день. Но основа, которая гарантирует рассмотрение, решение и выполнение любого соглашения по любым существующим вопросам, – это взаимное признание. Без этой основы мы можем только затянуть переговорный процесс еще на десять лет, и это трата времени на совершенно ненужное усугубление существующих серьезных разногласий», – добавил Хисени.